Минобороны США прокомментировало возможное замедление военных поставок Украине
Власти Соединенных Штатов будут направлять Киеву военную помощь «так долго, как потребуется», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны страны.
Так он прокомментировал возможное замедление военных поставок Украине с наступлением зимы. «Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя, и мы готовы делать это так долго, как потребуется», - заявил представитель Пентагона.
Ранее стало известно, что американские власти продолжают диалог с Украиной о средствах противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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