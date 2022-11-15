Минобороны США прокомментировало возможное замедление военных поставок Украине

Так он прокомментировал возможное замедление военных поставок Украине с наступлением зимы. «Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя, и мы готовы делать это так долго, как потребуется», - заявил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что американские власти продолжают диалог с Украиной о средствах противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

