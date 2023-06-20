Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
За минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южно-донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили 260 военнослужащих, до 220 на Донецком направлении, на Красно-Лиманском — до 100 военных.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.
16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский военнослужащий получил премию за уничтожение танка Leopard
- Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
- Москву в ближайшее время ждут прохладные ночи и тёплые дни
- Госдума ввела наказание за незаконное использование иностранных мессенджеров
- Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
- Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту
- Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
- В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за разрушения Каховской ГЭС
- Москалькова: Более 30 белгородцев удалось вернуть из плена
- Районы Херсонщины выше разрушенной ГЭС остались без водоснабжения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru