Минобороны сообщило о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

За минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южно-донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили 260 военнослужащих, до 220 на Донецком направлении, на Красно-Лиманском — до 100 военных.

«Нет необходимости»: Путин заявил, что Россия может уничтожить любое здание в Киеве

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.

16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры