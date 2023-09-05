Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат
5 сентября 202311:56
Швейцария в прошлом году обучала украинских солдат, и допускает продолжение тренировок в будущем, заявил пресс-секретарь Минобороны Швейцарии Стефан Хофер. Его слова приводит РИА Новости.
Обучение прошло в Штансе в ходе миротворческой миссии KROF, уточнил Хофер. Он также добавил, что страна не имеет права обучать находящиеся под санкциями страны, в частности, Россию и Белоруссию.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу допустил совместные военные учения России и Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru