Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что склады были уничтожены в Харьковской области, ДНР, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS.