Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что склады были уничтожены в Харьковской области, ДНР, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS.
При этом министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru