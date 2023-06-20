Минобороны: Российские военные за сутки уничтожили восемь складов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что склады были уничтожены в Харьковской области, ДНР, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS.

«Они пожалеют!»: Сенатор Цеков заявил о готовности Крыма к ударам ВСУ

При этом министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:МинобороныВСУУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры