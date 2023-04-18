Минобороны: Российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили два склада топлива для украинской военной техники, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что цели были поражены в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области.

Также сообщается, что за сутки российские силы поразили живую силу противника в 126 районах. В ведомстве заявили, что в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка ДНР были поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.