Минобороны: Российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили два склада топлива для украинской военной техники, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что цели были поражены в районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области.

Также сообщается, что за сутки российские силы поразили живую силу противника в 126 районах. В ведомстве заявили, что в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка ДНР были поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

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При этом штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск и сил Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают бои за Артемовск, сообщили в Минобороны. Уточняется, что на данном этапе штурмовики овладели еще тремя кварталами в городе – на севере, юге и в центральной части. Также были пресечены попытки противника контратаковать с флангов.

3 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

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