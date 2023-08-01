Минобороны России: ВСУ пытались атаковать российские гражданские транспортные суда

Украинская сторона пыталась атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор, минувшей ночью, сообщили в Минобороны России.

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Уточняется, что для атаки Киев применил три полупогружных безэкипажных катера.

В оборонном ведомстве отчитались об своевременном обнаружении и уничтожении всех катеров кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт.

Ранее стало известно, что ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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