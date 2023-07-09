Минобороны России: ВС РФ уничтожили чешский РСЗО «Vampire»
Потери украинской стороны в ходе боев на донецком направлении за сутки составили порядка 180 бойцов и РСЗО Vampire производства Чехии, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении военнослужащими России нескольких атак украинской армии в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, ВСУ не оставляют попыток наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.
Российские силы уничтожили склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ в Запорожской области. Также ВС РФ уничтожили около 60 военных и артиллерийскую систему М777 ВСУ на херсонском направлении.
Также на южнодонецком и запорожском направлениях были уничтожены около 210 украинских военных и иностранных наемников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru