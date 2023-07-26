Минобороны России: ВС РФ продвинулись примерно на три километра в районе Сергеевки

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении атак ВСУ в направлении Работино. Также российские военные заняли более выгодные позиции на Куземовском направлении благодаря успешным наступательным действиям.

ВСУ возобновили попытки наступления на Ореховском направлении и провели массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. В результате столкновения ВС РФ уничтожили 22 танка противника, 10 БМП, боевую бронированную машину, а также более 100 бойцов ВСУ, отметили в российском Минобороны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днем ранее Минобороны РФ сообщило о том, что украинская сторона пыталась атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов».

