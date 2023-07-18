Минобороны России: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении трех складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области. Украинская сторона потеряла на этом направлении танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу «МСТА-Б», пушку Д-44 и более 200 бойцов.

На херсонском направлении российские военные уничтожили около 50 бойцов ВСУ, четыре пикапа, две гаубицы «МСТА-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».



Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российским войскам удалось отразить 13 атак противника на донецком направлении, напоминает RT.

