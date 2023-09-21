Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности

Нанесены удары по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в российском Минобороны.

Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО

В оборонном ведомстве уточнили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Сегодня ночью Минобороны России сообщило, что военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области, передает RT.

Ранее под Белгородом и Орлом сбиты два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры