Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности

В оборонном ведомстве уточнили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Сегодня ночью Минобороны России сообщило, что военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области, передает RT.

Ранее под Белгородом и Орлом сбиты два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

