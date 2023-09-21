Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности
21 сентября 202314:28
Нанесены удары по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что все цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
Сегодня ночью Минобороны России сообщило, что военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области, передает RT.
Ранее под Белгородом и Орлом сбиты два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru