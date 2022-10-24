Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на четырёх направлениях

Российские войска сумели отбить атаки Вооружённых сил Украины на нескольких направлениях - в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Так, на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ при попытке атаковать составили более 80 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, также 15 автомобилей. Боевые действия разворачивались в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.