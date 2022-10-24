Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на четырёх направлениях
Российские войска сумели отбить атаки Вооружённых сил Украины на нескольких направлениях - в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Так, на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ при попытке атаковать составили более 80 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, также 15 автомобилей. Боевые действия разворачивались в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.
По данным Минобороны РФ, российские войска за сутки перехватили в воздухе 21 снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и HIMARS производства США в районах городов Лисичанск в ЛНР и Новая Каховка в Херсонской области.
Между тем, депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев считает, что российские войска в сложившейся ситуации необходимо вывести из Херсона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В противном случае, там могут быть положены жизни тысяч военнослужащих.
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