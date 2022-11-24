Минобороны РФ заявило о срыве переброски резервов ВСУ при массированном ударе 23 ноября

Российские военные в среду, 23 ноября при массированном ракетном ударе по объектам системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуре сумели поразить все намеченные цели. Тем самым была сорвана переброска железнодорожным транспортом резервов вооруженных сил Украины, западных вооружений, военной техники и боеприпасов в места боевых действий.

Об этом говорится в официальном комментарии министерства обороны РФ. Там утверждают, что ни одного удара по целям в черте украинской столицы не наносилось. Из заявления военного ведомства следует, что все разрушения в Киеве вызваны падением ракет противовоздушной обороны, дислоцированных «в жилых кварталах».

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мэр Киева Виталий Кличко накануне в ходе обстрела с российской стороны сообщил о попадании в инфраструктурный объект в городской черте столицы.

По оценке украинской стороны, удар по энергосистеме страны в среду оказался самым тяжелым с момента атак по критической инфраструктуре. В результате без света остались целые регионы.

Также отключение электроэнергии произошло в соседней Молдавии. В связи с этим в МИД республики был вызван посол РФ в Кишиневе.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаМинобороны
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