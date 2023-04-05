Минобороны РФ: ВС уничтожили 410 военных ВСУ на донецком направлении

Он отметил, что также было уничтожено два бронетранспортера, танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России сумели нарушить на Украине выпуск ряда типов вооружения, нанеся удары по производству высокоточным оружием. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов военных объектов удалось добиться нарушения снабжения подразделений вооруженных сил Украины снарядами и топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

