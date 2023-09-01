Минобороны РФ: ВС нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине за неделю

Пять групповых ударов высокоточным оружием нанесено по объектам на Украине за неделю, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Московской области

В оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексы ПВО, РСЗО и бронетехника.

Отмечается, что большая часть личного состава украинских подразделений отказывается выполнять задачи по форсированию Днепра. Бойцы ВСУ боятся неминуемой гибели от огня российских вооружений, уточнили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало о перехвате двух управляемых авиабомб JDAM российскими средствами ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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