Минобороны РФ: ВС нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине за неделю

В оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов было нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексы ПВО, РСЗО и бронетехника.

Отмечается, что большая часть личного состава украинских подразделений отказывается выполнять задачи по форсированию Днепра. Бойцы ВСУ боятся неминуемой гибели от огня российских вооружений, уточнили в Минобороны.



Ранее ведомство сообщало о перехвате двух управляемых авиабомб JDAM российскими средствами ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».

