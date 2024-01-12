Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных ракет Mald

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности за неделю с 6 по 12 января. Уточняется, что удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и пунктам дислокации. В результате ударов все планируемые объекты были поражены.

Кроме того, за неделю были уничтожены украинские Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8.

Ранее два украинских беспилотника уничтожили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечает RT.

