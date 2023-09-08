Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
8 сентября 202315:26
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Атака пресечена 8 сентября около 15.00 по московскому времени. Уточняется, что был сбит БПЛА самолетного типа.
Ранее на севере Крыма системы ПВО сбили беспилотник. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Днем ранее попытка атаки беспилотника на Москву пресечена была в Раменском городском округе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru