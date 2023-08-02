Минобороны РФ сообщило об отражении на Донецком направлении 12 атак ВСУ

Вооруженные силы РФ за сутки успешно отразили 12 атак украинских военных, в том числе у Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что атаки также были отражены в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное и Старомихайловка. По словам Конашенкова, ВС РФ за минувшие сутки уничтожили в районе Славянска склад боеприпасов ВСУ, а также поразили подразделения Украины в районах Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.

Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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