Он отметил, что атаки также были отражены в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное и Старомихайловка. По словам Конашенкова, ВС РФ за минувшие сутки уничтожили в районе Славянска склад боеприпасов ВСУ, а также поразили подразделения Украины в районах Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.

Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

