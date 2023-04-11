Минобороны РФ: штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за кварталы в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска, сообщили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
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