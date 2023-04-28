Минобороны РФ: нанесен групповой ракетный удар по резервам ВСУ

В оборонном ведомстве отметили, что все цели были поражены. Истребительная авиация ВКС России также сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР.

Добавляется, что российские средства ПВО за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Также было уничтожено пять беспилотников ВСУ в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР.

Ранее военные группировки «Центр» за день поразили 130 целей ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

