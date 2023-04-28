Минобороны РФ: нанесен групповой ракетный удар по резервам ВСУ

Российскими силами был нанесен групповой ракетный удар оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны Украины заявили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО

В оборонном ведомстве отметили, что все цели были поражены. Истребительная авиация ВКС России также сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР.

Добавляется, что российские средства ПВО за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Также было уничтожено пять беспилотников ВСУ в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР.

Ранее военные группировки «Центр» за день поразили 130 целей ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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