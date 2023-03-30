Минобороны: На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено 25 бойцов ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях, за сутки уничтожены свыше 25 украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что также были уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ.

Ранее, 28 марта, пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 240 военнослужащих на Донецком направлении. Отмечалось, в частности, что на Купянском направлении ВСУ потеряли до 65 человек, а на Южнодонецком и Запорожском - около 20 солдат, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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