Минобороны: На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено 25 бойцов ВСУ

Отмечается, что также были уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ.

Ранее, 28 марта, пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили до 240 военнослужащих на Донецком направлении. Отмечалось, в частности, что на Купянском направлении ВСУ потеряли до 65 человек, а на Южнодонецком и Запорожском - около 20 солдат, сообщает НСН.

