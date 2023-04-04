Минобороны: Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Украина на южнодонецком и запорожском направлениях потеряла до 70 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что также были уничтожены две бронемашины и гаубица. В российском военном ведомстве подчеркнули, что было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новоселки в ДНР, а также Орехова и Щербаков в Запорожской области.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России сумели нарушить на Украине выпуск ряда типов вооружения, нанеся удары по производству высокоточным оружием. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов военных объектов удалось добиться нарушения снабжения подразделений вооруженных сил Украины снарядами и топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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