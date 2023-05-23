Минобороны: Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Отмечается, что были поражены подразделения ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР, а также в Марфополе, Малой Токмачке, Новоданиловке и Каменском на Запорожье.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и реактивных снарядов HIMARS. При этом 19 мая ВС РФ нанесли удары по центрам подготовки украинских военнослужащих, по пунктам их дислокации, складам боеприпасов, вооружения, а также поставляемой на Украину техники западного производства, сообщает «Радиоточка НСН».

