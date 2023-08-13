Минобороны Франции сообщило о завершении обучения 6 тыс солдат ВСУ

Глава ведомства отметил, что контрнаступление Украины требует подготовки «нового поколения солдат».

«В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тысяч украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», - сказал министр обороны Франции.

Он заявил, что Париж продолжит оказывать помощь Киеву. Особое внимание Лекорню обратил на необходимость поставок Украине средств противовоздушной обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что Париж поставит Киеву 50 ракет дальнего радиуса действия Scalp, передает «Радиоточка НСН».

