Минобороны РФ заявило об уничтожении в Днепре нефтебазы с топливом для ВСУ
Российская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения Вооружённых сил Украины, информирует министерство обороны РФ в обновлённой сводке о ходе специальной военной операции. В частности, районе города Днепр ликвидировано нефтехранилище, дизельное топливо с которого поставлялось для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Узел связи ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области. По данным Минобороны, украинская сторона на трех основных направлениях потеряла за сутки более 300 человек.
В частности, на николаево-криворожском направлении в херсонской области потери ВСУ составили более 120 человек при попытке провести атакующие действия. Как уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, уничтожено также семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей украинских подразделений.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр обороны Украины Алексей Резников назвал республику «боевым полигоном» для испытания западного оружия против российской армии.
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