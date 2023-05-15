Минобороны Британии заявило о недопустимости принуждения Украины к уступкам ради мира
15 мая 202317:46
Лондон продолжит помогать Киеву вооружением, чтобы отбить желание у других западных стран заставить Украину идти на уступки ради достижения мира. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит ТАСС.
«Великобритания и ее партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку [Украине], вводить санкции против России и увеличивать на нее международное давление», - заявил министр во время выступления в Палате общин парламента.
Ранее британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, анимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе, заявил, что Киеву для достижения целей может не хватит одного контрнаступления, на это могут уйти месяцы и даже годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru