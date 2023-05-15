Минобороны Британии заявило о недопустимости принуждения Украины к уступкам ради мира

Лондон продолжит помогать Киеву вооружением, чтобы отбить желание у других западных стран заставить Украину идти на уступки ради достижения мира. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит ТАСС.

«Великобритания и ее партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку [Украине], вводить санкции против России и увеличивать на нее международное давление», - заявил министр во время выступления в Палате общин парламента.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, анимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе, заявил, что Киеву для достижения целей может не хватит одного контрнаступления, на это могут уйти месяцы и даже годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

