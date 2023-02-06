Минобороны Британии сообщило, что украинские военные прибыли осваивать самоходки AS-90

Уоллес отметил, что помощь Киеву также предусматривает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, свыше 100 ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, ракет ПВО средней дальности, эскадрона танков Challenger 2, а также запчастей для ремонта до 100 единиц бронетехники.

Ранее после обсуждения на базе Рамштайн в Германии представителями Запада новой тактики и стратегии в украинском конфликте, а также поставок Киеву нового тяжелого вооружения Дмитрий Медведев напомнил, что проигрыш России, обладающей ядерным оружием, в обычной войне приведет к более мощному конфликту.

