Минобороны Британии сообщило, что украинские военные прибыли осваивать самоходки AS-90
Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90, сообщает британское министерство обороны.
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страна направит на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры.
Уоллес отметил, что помощь Киеву также предусматривает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, свыше 100 ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, ракет ПВО средней дальности, эскадрона танков Challenger 2, а также запчастей для ремонта до 100 единиц бронетехники.
Ранее после обсуждения на базе Рамштайн в Германии представителями Запада новой тактики и стратегии в украинском конфликте, а также поставок Киеву нового тяжелого вооружения Дмитрий Медведев напомнил, что проигрыш России, обладающей ядерным оружием, в обычной войне приведет к более мощному конфликту.
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