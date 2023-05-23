Министры обороны стран ЕС не договорились о транше военной помощи для Украины

Министрам обороны стран Евросоюза не удалось договориться о военной помощи для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Евродипломатии Жозепа Борреля.

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«Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому мы продолжаем переговоры», - сказал он.

Боррель также выразил надежду, что все препятствия для подтверждения этой помощи будут устранены в течение недели.

Он добавил, что на данный момент у глав ведомств нет единого мнения по вопросу отправки оружия Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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