Министр обороны Украины спрогнозировал большие перемены в конфликте

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу Fox выразил мнение, что в текущем году произойдут кардинальные перемены в конфликте.

Рогов сообщил о ракетном ударе по складам ВСУ в Запорожье

При этом Резников отказался отвечать на вопрос ведущего о том, сколько продлится конфликт.

По его словам, Украина в настоящее время ведут «подготовительную операцию» к контрнаступлению. Он напомнил, что Россия создала мощную линию обороны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным. Дипломат считает, что Запад не дает Украине вести переговоры с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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