Министр обороны Украины спрогнозировал большие перемены в конфликте
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу Fox выразил мнение, что в текущем году произойдут кардинальные перемены в конфликте.
При этом Резников отказался отвечать на вопрос ведущего о том, сколько продлится конфликт.
По его словам, Украина в настоящее время ведут «подготовительную операцию» к контрнаступлению. Он напомнил, что Россия создала мощную линию обороны.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным. Дипломат считает, что Запад не дает Украине вести переговоры с Россией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рублев проиграл Бублику в финале турнира АТР
- Блинкен назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
- СМИ: в Луганске прогремел мощный взрыв
- Никакой солидарности! В России задают вопросы разведке после публикаций западных СМИ о планах мятежа Пригожина
- Министр обороны Украины спрогнозировал большие перемены в конфликте
- СМИ: в Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотник
- В Париже назвали вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета
- СМИ: пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане
- Рогов сообщил о ракетном ударе по складам ВСУ в Запорожье
- СМИ: Центры набора ЧВК «Вагнер» снова начали работу в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru