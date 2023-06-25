Министр обороны Украины спрогнозировал большие перемены в конфликте

При этом Резников отказался отвечать на вопрос ведущего о том, сколько продлится конфликт.

По его словам, Украина в настоящее время ведут «подготовительную операцию» к контрнаступлению. Он напомнил, что Россия создала мощную линию обороны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным. Дипломат считает, что Запад не дает Украине вести переговоры с Россией, передает «Радиоточка НСН».

