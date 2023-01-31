Министр обороны Франции заявил об отсутствии табу на поставки истребителей Киеву
У Франции нет табу в вопросе поставок истребителей Украине, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Об этом он сообщил на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Он отметил, что в этом вопросе страна будет опираться на критерии, которые ранее озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как уточнил президент, первым критерием является полезность таких поставок для Киева, второй — не должны наноситься удары по территории России. Третьим критерием называется то, чтобы поставки оружия не ослабили обороноспособность Франции.
При этом Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным. В Польше также заявили, что этот вопрос пока не обсуждается. В Британии сочли поставку Украине истребителей нецелесообразной.
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