Политик уверен, что Западу не следует финансировать российские СМИ, потому что в них работают русские. Однако их можно использовать для борьбы против Москвы, сказал Ткаченко.

Он также добавил, что даже среди российских оппозиционных журналистов найдутся те, кто будет нести «российские нарративы» и говорить о том, что не все русские плохие.

Ранее актер и режиссер Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов».

