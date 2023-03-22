Министр культуры Украины отказался верить в «хороших русских»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что не верит в существование «хороших русских», но назвал полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы. Его слова передает «РБК-Украина».

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Политик уверен, что Западу не следует финансировать российские СМИ, потому что в них работают русские. Однако их можно использовать для борьбы против Москвы, сказал Ткаченко.

Он также добавил, что даже среди российских оппозиционных журналистов найдутся те, кто будет нести «российские нарративы» и говорить о том, что не все русские плохие.

Ранее актер и режиссер Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина

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