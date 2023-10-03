Минфин Украины: Киев получил 65 миллиардов долларов помощи с февраля 2022 года

Украина получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года, заявила замминистра экономики страны Надежда Бигун.

По ее словам, все эти деньги идут на соцвыплаты, а также на траты на восстановление.

21 сентября глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Киев получил от США 1,25 млрд долларов. По его словам, грант поступил через целевой фонд Всемирного банка. Марченко пояснил, что полученные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета. Это, в том числе, пенсии, выплаты сотрудникам украинской госпогранслужбы, зарплаты медработников, госслужащих и педагогов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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