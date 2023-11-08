МИД Венгрии предупредил об угрозе войны из-за членства Украины в ЕС
Евросоюз рискует быть втянутым в вооруженный конфликт с Россией в случае принятия Украины в состав сообщества. С соответствующим предостережением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщают СМИ.
Глава внешнеполитического ведомства призвал расширять Евросоюз «ради мира, а не войны». Сийрято высказал опасение, что включение Украины в состав ЕС приведет к прямому военному столкновению с Россией.
Министр указал на несоответствие Украины требованиям, которые предъявляют к кандидатам на присоединение к ЕС.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек ослабление Евросоюза в случае вступления Украины и Молдавии. По его мнению, бремя содержания новых членов сообщества придется взять на себя Германии, Франции и другим крупным и экономически развитым странам ЕС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын певца Белоусова потребовал права на половину наследства отца
- Госдеп: в случае с Украиной «война необходима»
- Reuters: 2023 год может оказаться самым жарким за 125 тысяч лет
- Робот убил человека в Южной Корее
- МИД Венгрии предупредил об угрозе войны из-за членства Украины в ЕС
- Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в ЕС до конца 2023 года
- В Абхазии сообщили о вооруженных людях в горах республики
- Причиной смерти российского футболиста Лесина стала асфиксия
- Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над севером Газы
- США израсходовали 96% всех средств для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru