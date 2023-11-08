МИД Венгрии предупредил об угрозе войны из-за членства Украины в ЕС

Евросоюз рискует быть втянутым в вооруженный конфликт с Россией в случае принятия Украины в состав сообщества. С соответствующим предостережением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщают СМИ.

СМИ: требование ЕС к Украине уважать другие языки не затронет русский

Глава внешнеполитического ведомства призвал расширять Евросоюз «ради мира, а не войны». Сийрято высказал опасение, что включение Украины в состав ЕС приведет к прямому военному столкновению с Россией.

Министр указал на несоответствие Украины требованиям, которые предъявляют к кандидатам на присоединение к ЕС.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек ослабление Евросоюза в случае вступления Украины и Молдавии. По его мнению, бремя содержания новых членов сообщества придется взять на себя Германии, Франции и другим крупным и экономически развитым странам ЕС, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры