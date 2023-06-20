МИД Украины опубликовал фото с главой ГУР Будановым после сообщений о его гибели
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографии с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллом Будановым, который долго не появлялся на публике после информации о его смерти.
В подписи под фотографией Джапарова написала, что все участники встречи живы и здоровы, а фото «не муляж». Так, на одной из фотографий запечатлены Буданов, Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда. Фотографии Джапарова опубликовала в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. Отмечалось, что Буданова удалось извлечь из-под завалов. После этого его эвакуировали вертолетом санавиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в Берлин на американском эвакуационном самолете.
При этом 18 июня бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил в своем Telegram-канале, что якобы Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. По его словам, информация о смерти Буданова поступила из украинского посольства в Германии. Политик также указал, что Киев до последнего будет скрывать факт смерти главы ГУР, сообщает «Радиоточка НСН».
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