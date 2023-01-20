МИД Китая продолжит прилагать усилия по переговорам на Украине
Пекин продолжит прилагать усилия для разрешения украинского конфликта, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что председателю КНР Си Цзиньпину было передано послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Представитель МИД Китая пообещал, что Пекин «своими способами» продолжит играть роль в мирном решении конфликта вокруг Украины.
9 января новый глава внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Цинь Ган провел телефонную беседу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
В конце 2022 года заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев совершил визит в Пекин по партийной линии. Он передал лидеру Китая Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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