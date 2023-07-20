МИД Германии: На Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
20 июля 202315:03
На Украине на сегодняшний день заблокировано 32 миллиона тонн зерна. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит РИА Новости.
Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, отвечая на вопрос о выходе России из зерновой сделке.
Бербок добавила, что столь важное продовольствие для всего мира «сейчас застряло на Украине».
Ранее президент России Владимир Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru