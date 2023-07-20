МИД Германии: На Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна

На Украине на сегодняшний день заблокировано 32 миллиона тонн зерна. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит РИА Новости.

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Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, отвечая на вопрос о выходе России из зерновой сделке.

Бербок добавила, что столь важное продовольствие для всего мира «сейчас застряло на Украине».

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноГермания

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