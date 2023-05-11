Мэр Новой Каховки назвал обстановку в Херсонской области спокойной

По словам Леонтьева, обстановка в Новой Каховке вечером 11 мая «абсолютно спокойная». Коммунальные службы работают, перебоев с подачей электричества, воды и газа нет, сообщил он.

«Никакой паники. Завтра снова все на работу!» - добавил Леонтьев.

Вечером 11 мая в Telegram-каналах военных корреспондентов появились сообщения о начале контрнаступления украинской армии. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию, передает «Радиоточка НСН».

