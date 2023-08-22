Мэр Кривого Рога заявил о повреждении энергетической инфраструктуры
Энергетическая инфраструктура повреждена в украинском Кривом Роге. Об этом заявил глава города Александр Вилкул.
Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, пишет «Свободная пресса».
Вилкул подтвердил ЧП, указав, что по городу был нанесен ракетный удар, повреждены около 20 зданий и энергоинфраструктура. В частности, из-за взрыва временно прекратилось электроснабжение в нескольких больницах. Система водоснабжения перешла на генераторы, осуществляется ее перезапуск, отмечает RT.
«Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта. Работают все службы», — написал Вилкул в Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru