Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

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Он заявил, что на данный момент имеется информация об ударах по Индустриальному району.

"В городе раздаются взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал градоначальник.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что освобождение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости
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