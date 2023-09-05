Медведев призвал продолжать спецоперацию на Украине до полного выполнения целей

«Специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», - написал политик.

Так он прокомментировал заявление международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая сообщила, что не нашла весомых доказательств о том, что действия российской армии должны быть квалифицированы как геноцид. При этом он возложил ответственность на Киев, который с 2014 года, уточнил Медведев, совершает преступления против жителей Донбасса.

Ранее Дмитрий Медведев назвал поддерживающих Украину лидеров западных стран «прямыми и явными пособниками нацистов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

