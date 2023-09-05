Медведев призвал продолжать спецоперацию на Украине до полного выполнения целей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал продолжать спецоперацию на Украине до полного выполнения ее целей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», - написал политик.

Так он прокомментировал заявление международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая сообщила, что не нашла весомых доказательств о том, что действия российской армии должны быть квалифицированы как геноцид. При этом он возложил ответственность на Киев, который с 2014 года, уточнил Медведев, совершает преступления против жителей Донбасса.

Ранее Дмитрий Медведев назвал поддерживающих Украину лидеров западных стран «прямыми и явными пособниками нацистов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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