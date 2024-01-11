Медведев: Численность добровольцев в России впечатлила Украину
11 января 202419:49
Киев впечатлен численностью россиян, которые приняли решение добровольно защищать Родину. Об этом заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.
«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», - заявил Медведев.
Ранее днем в Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru