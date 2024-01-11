Медведев: Численность добровольцев в России впечатлила Украину

Киев впечатлен численностью россиян, которые приняли решение добровольно защищать Родину. Об этом заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

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«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», - заявил Медведев.

Ранее днем в Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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