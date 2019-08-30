Медведчук и Рабинович посетили украинцев в столичном СИЗО

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович посетили осуждённых украинских граждан в следственном изоляторе в Москве, сообщает ТАСС.

Целью их приезда, по словам Медведчука, является встреча со Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком.

Кроме того, отмечает RT, Медведчук выразил уверенность, что обмен пленными между Россией и Украиной произойдёт в ближайшее время.

Украинский политолог: Обмен пленными зависит от Авакова

Ранее стало известно, что обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Новости о том, что обмен завершился, появились в сети утром, однако позже окончания процесса опровергли в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Москва 24. Реакции на информацию с российской стороны не было.

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ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
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