Медведчук и Рабинович посетили украинцев в столичном СИЗО

Ранее стало известно, что обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Новости о том, что обмен завершился, появились в сети утром, однако позже окончания процесса опровергли в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Москва 24. Реакции на информацию с российской стороны не было.

