Медик сообщил, почему в основном погибают в зоне спецоперации
Более половины смертей в зоне проведения специальной военной операции случаются не от ран, многие ампутации происходят от неправильного наложения жгута, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артема Катулина.
По его словам, это 30 процентов. Более 50 процентов всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений.
Как отметил эксперт, основные проблемы в сфере медицинского обеспечения — уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские силы готовы пойти в атаку уже через две недели, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru