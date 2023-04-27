Медик сообщил, почему в основном погибают в зоне спецоперации

По его словам, это 30 процентов. Более 50 процентов всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений.

Как отметил эксперт, основные проблемы в сфере медицинского обеспечения — уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские силы готовы пойти в атаку уже через две недели, сообщает «Радиоточка НСН».

