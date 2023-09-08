МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России
Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения на территории России, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передает РИА Новости.
По его словам, для подобных атак ВСУ используют современные средства поражения, которые Киеву поставляет Запад.
Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом в конце августа сообщило Минобороны России. 31 августа вокруг разрушенного моста близ населенного пункта Васильевка в радиусе километра осуществлялась смена наблюдателей. На это время объявили режим прекращения огня, который российские военные неукоснительно соблюдали. Вместе с тем ВСУ подделали звуки взрывов боеприпасов во время перехода представителей МАГАТЭ, чтобы дискредитировать российские войска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru