МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты в России

Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения на территории России, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передает РИА Новости.

По его словам, для подобных атак ВСУ используют современные средства поражения, которые Киеву поставляет Запад.

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Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом в конце августа сообщило Минобороны России. 31 августа вокруг разрушенного моста близ населенного пункта Васильевка в радиусе километра осуществлялась смена наблюдателей. На это время объявили режим прекращения огня, который российские военные неукоснительно соблюдали. Вместе с тем ВСУ подделали звуки взрывов боеприпасов во время перехода представителей МАГАТЭ, чтобы дискредитировать российские войска, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: МЧС России
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