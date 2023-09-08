Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом в конце августа сообщило Минобороны России. 31 августа вокруг разрушенного моста близ населенного пункта Васильевка в радиусе километра осуществлялась смена наблюдателей. На это время объявили режим прекращения огня, который российские военные неукоснительно соблюдали. Вместе с тем ВСУ подделали звуки взрывов боеприпасов во время перехода представителей МАГАТЭ, чтобы дискредитировать российские войска, передает «Радиоточка НСН».

