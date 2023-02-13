Марочко заявил о новой тактике российской армии в Донбассе
Российские войска выработали новую тактику, идет планомерное продвижение небольшими темпами с использованием современной техники, а также выдавливание ВСУ на всех участках на линии соприкосновения. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире канала «Россия 24».
По его словам, действия наступательного характера присутствуют на всей линии боевого соприкосновения, однако это еще не полномасштабное наступление. Марочко отметил, что у командования появилась новая стратегия.
Ранее, 13 февраля, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что Россия готовится к новому наступлению в Донбассе, сообщает НСН.
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