Марочко заявил о новой тактике российской армии в Донбассе

По его словам, действия наступательного характера присутствуют на всей линии боевого соприкосновения, однако это еще не полномасштабное наступление. Марочко отметил, что у командования появилась новая стратегия.

Ранее, 13 февраля, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что Россия готовится к новому наступлению в Донбассе, сообщает НСН.

