Марочко: ВСУ в тыловых районах переходят на усиленный режим несения службы
Украинские войска переходят на усиленный режим несения службы в тыловых районах, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его информации, речь идет о частях украинских войск, находящихся в подконтрольной Киеву части Донбасса, Днепропетровской и Харьковских областях. Он связал это с ожиданием Киева ответа на террористические атаки, а также с подготовкой к наступлению ВСУ.
3 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что скоро Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление. Он выразил надежду, что украинская армия получит от западных партнеров самолеты.
В связи с этим основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что наступление ВСУ уже фактически началось. По его словам, активная фаза наступления армии Украины может начаться уже в ближайшие дни, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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