Также Марочко сообщил, что украинская армия несет небоевые потери из-за полукустарных и дефектных боеприпасов. Как отметил офицер, ВСУ получили боеприпасы к советским артиллерийским системам калибра 120, 122 и 152 мм, произведенные за рубежом в 2022-2023 годах.

Перед использованием украинским бойцам приходится перебирать боеприпасы вручную. Это влияет на эффективность и скорострельность артиллерии, зафиксированы небоевые потери противника из-за разрывов некачественных снарядов в канале ствола.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил, что Киев не принимал решение выходить из Артемовска.

