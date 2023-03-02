Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске

Украинские военнослужащие устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что это случилось на западной окраине Артемовска, где нет российских войск. По его словам, в перестрелке использовались гранатометы и стрелковое оружие.

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Также Марочко сообщил, что украинская армия несет небоевые потери из-за полукустарных и дефектных боеприпасов. Как отметил офицер, ВСУ получили боеприпасы к советским артиллерийским системам калибра 120, 122 и 152 мм, произведенные за рубежом в 2022-2023 годах.

Перед использованием украинским бойцам приходится перебирать боеприпасы вручную. Это влияет на эффективность и скорострельность артиллерии, зафиксированы небоевые потери противника из-за разрывов некачественных снарядов в канале ствола.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил, что Киев не принимал решение выходить из Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
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