Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
Командование ВСУ сменило тактику на Краснолиманском направлении, в районе Червоная Диброва в ЛНР, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, ВСУ теперь комбинируют штурмовые действия с позиционной работой. То есть, после «накатов» идет активная контрбатарейная борьба. Подобную стратегию он объяснил необходимостью перегруппировки, украинская армия пытается выиграть время.
Отмечается, что украинские войска истощили свои резервы, которые должны были использовать в рамках контрнаступления в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией». Он подтвердил, что ВСУ применяют принцип каруселей, то есть, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта. При этом все атаки Киев оборачиваются провалом.
До этого он говорил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение
- Армия России ликвидировала разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
- Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
- Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели
- Вертолет компании Aerogulf разбился в море в ОАЭ
- Власти США ждут Зеленского на G20 для беседы о мирном урегулировании
- Россиян предупредили о мошенниках в Telegram, маскирующихся под «Госуслуги»
- Голосование на выборах мэра началось в Москве
- CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
- Сунак пообещал следить за действиями России в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru