Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении

Командование ВСУ сменило тактику на Краснолиманском направлении, в районе Червоная Диброва в ЛНР, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, ВСУ теперь комбинируют штурмовые действия с позиционной работой. То есть, после «накатов» идет активная контрбатарейная борьба. Подобную стратегию он объяснил необходимостью перегруппировки, украинская армия пытается выиграть время.

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Отмечается, что украинские войска истощили свои резервы, которые должны были использовать в рамках контрнаступления в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией». Он подтвердил, что ВСУ применяют принцип каруселей, то есть, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта. При этом все атаки Киев оборачиваются провалом.

До этого он говорил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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