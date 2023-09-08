Отмечается, что украинские войска истощили свои резервы, которые должны были использовать в рамках контрнаступления в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией». Он подтвердил, что ВСУ применяют принцип каруселей, то есть, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта. При этом все атаки Киев оборачиваются провалом.

До этого он говорил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».

