Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма

Ранее он сообщил, что сейчас украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот город.

По его словам, все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена, но украинским войскам нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта.

О том, что Артемовск может быть взят в кольцо в течение нескольких дней, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

