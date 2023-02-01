Марочко: ВСУ перебрасывают технику из Изюма
Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышла из Изюма и направилась на юг. Об этом офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), подполковник в отставке, Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале.
По его словам, замечена колесная и гусеничная техника, в автомобилях перевозились ящики с боеприпасами.
Ранее он сообщил, что сейчас украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот город.
По его словам, все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена, но украинским войскам нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта.
О том, что Артемовск может быть взят в кольцо в течение нескольких дней, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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