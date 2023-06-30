Марочко: ВСУ наступают под Артемовском на западной технике, прорыва не допущено

Украинские силы наступают в районе Артемовска на западной технике и при поддержке натовской артиллерии, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По данным его источников, ВСУ пытались прорвать оборону с севепр-запада и юго-запада населенного пункта, но российские силы отразили все атаки, не допустив прорыва.

Рогов: ВСУ не успели воспользоваться мятежом для атаки на Запорожском направлении

29 июня он также предупредил, что Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар. По его данным, увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.

26 июня российские военные отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Марочко рассказал, что ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ успешно поразили места скопления живой силы и техники противника, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры