Марочко: ВСУ наступают под Артемовском на западной технике, прорыва не допущено
Украинские силы наступают в районе Артемовска на западной технике и при поддержке натовской артиллерии, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По данным его источников, ВСУ пытались прорвать оборону с севепр-запада и юго-запада населенного пункта, но российские силы отразили все атаки, не допустив прорыва.
29 июня он также предупредил, что Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар. По его данным, увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.
26 июня российские военные отбили попытки украинских войск пойти в наступление на Артемовск в ДНР. Марочко рассказал, что ВСУ наносили удары по флангам российских подразделений на северо-западе и юго-западе. Однако авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ успешно поразили места скопления живой силы и техники противника, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс доллара поднялся выше 88 рублей
- Исследователи смоделировали последствия ядерной войны между США и Россией
- Марочко: ВСУ наступают под Артемовском на западной технике, прорыва не допущено
- Маску и Цукербергу предложили подраться в Колизее
- Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
- СМИ: Двенадцать детей с кишечной инфекцией госпитализировали из санатория в Кемеровской области
- В Бердянске прозвучала серия взрывов
- AFP: Беспилотники ударили по позициям ЧВК «Вагнер» в Ливии
- Российские артиллеристы нанесли удар по двум бригадам ВСУ и уничтожили две БМП
- В ЕС пообещали продолжить военную помощь Украине без ущерба для интересов своих стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru