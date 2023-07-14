Марочко: ВС России за сутки отразили более десяти атак ВСУ на Донецком направлении

Российские силы за сутки отразили более десяти крупных атак ВСУ на Донецком направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что противник перебрасывает подкрепление из населенного пункта Часов Яр из-за потерь.

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Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении грамотными действиями «Южной» группировки войск отражены 30 атак ВСУ. В ведомстве заявили, что 12 июля на данном направлении было уничтожено 335 украинских военнослужащих, танк, буксируемая гаубица британского производства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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